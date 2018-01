in foto: Augusto Nuccetelli

La prima Corte d'assise d'appello di Roma, ha condannato Augusto Nuccetelli a 17 anni di carcere per omicidio volontario aggravato, per aver assassinato in un bar di via di Lunghezza l'ex compagna Assunta Finizio. In primo grado l'uomo, 53 anni, era stato condannato a 30 anni di carcere. Una pena quasi dimezzata dunque, perché i giudici hanno deciso di far cadere l'aggravante dei futili motivi e della premeditazione.

L'omicidio di Assunta Finizio.

La vicenda risale al 20 aprile del 2016 quando l'uomo attirò l'ex compagna nel bar all'estrema periferia Est di Roma uccidendola a colpi di arma da fuoco. Quattro i proiettili esplosi da una pistola da Nuccitelli che hanno ucciso sul colpo la donna. Inutile il tentativo di fuga e di disfarsi dell'arma in una via adiacente al bar: in poche ore le forze dell'ordine ricostruivano la vicenda e arrivavano ad individuare l'assassino e il movente.

Quando Nuccetelli minacciava i ‘neri' in tv.

La colpa di Assunta era stata quella di aver lasciato la casa dove conviveva con quell'uomo violento e possessivo, portando con sé il figlio. Un femminicidio che fece molto scalpore, anche perché Nuccitelli era stato protagonista di un'intervista in un servizio della trasmissione di La 7 ‘Piazza Pulita' dedicata alle periferie romane e al razzismo, in particolare alle tensioni nel quartiere di Corcolle. Nel filmato si vedeva l'uomo, petto nudo in strada mostrando tatuaggi con Mussolini e una croce celtica, che minacciava di morte gli immigrati se avessero toccato la sua famiglia o fossero entrati in casa sua.