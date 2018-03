Un uomo di 59 anni ha imboccato la scorsa notte il Grande raccordo anulare contromano alla guida della sua C-Max, finendo per schiantarsi contro un'altra auto, una Ford Fiesta, guidata da un 35enne. Ad avere la peggio quest'ultimo, Giuseppe Petraroli, che da quanto si apprende è rimasto ucciso sul colpo: inutile l'arrivo dei soccorsi sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Nell'incidente è rimasto gravemente ferito l'uomo che viaggiava contromano, trasferito d'urgenza in ospedale e ricoverato all'ospedale Sant'Andrea.

Da quanto risulta dagli esami eseguiti in ospedale il 59enne si trovava alla guida in stato di ebbrezza ed è stato posto in stato di arresto con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Lo scontro è avvenuto in corsa interna tra l'uscita per via Nomentana e quella per San Alessandro. Sul posto, oltre il personale sanitario, anche i vigili del fuoco che hanno estratto le vittime dalle lamiere delle auto, e la polizia stradale ha eseguito i rilievi del caso e disposto la deviazione del traffico per il tempo necessario. Da quanto ricostruito finora il 59enne che si trova in ospedale è entrato contro mano all'altezza della Centrale del Latte.