Ubriaco all’ospedale Pertini va su tutte le furie aggredendo i poliziotti e danneggiando una volante

Un uomo, in stato di ubriachezza, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini in via dei Monti Tiburtini. Qui ha dato in escandescenze aggredendo gli agenti di polizia e danneggiando una volante. Identificato il 33enne è risultato avere diversi precedenti ed è stato arrestato per resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale.