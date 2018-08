in foto: La Fontana di Trevi di notte – foto di repertorio

Due turisti si sono tuffati nella Fontana di Trevi, ma il bagno di stanotte è soltanto l'ultimo episodio. Nel corso dell'anno, infatti, sono stati diversi i casi di questo tipo. Due ragazzi canadesi sono stati sorpresi mentre si immergevano nella storica fontana al centro di Roma e sono stati multati dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Alle 5 di questa mattina una pattuglia del I Gruppo Centro ha notato un uomo e una donna, di circa 30 anni, proprio mentre stavano entrando nella fontana monumentale. Già qualche ora prima, alle 2 e 30 circa, i due ragazzi avevano cercato di tuffarsi, ma i vigili erano riusciti a farli allontanare. Evidentemente per nulla scoraggiati hanno aspettato due ore e ci hanno riprovato. Entrambi sono stati sanzionati con una multa da 450 euro.

Qualche giorno fa sempre alla Fontana di Trevi due turiste si sono picchiate per accaparrarsi la posizione migliore per scattare un selfie. Le due donne hanno cominciato a prendersi a schiaffi e a pugni e subito si sono uniti alla lotta anche i loro familiari, otto persone in tutto, tra cui tre ragazzine, due 17enni americane, la figlia e l’amica dell’americana, e una 13enne, la sorella dell’olandese.