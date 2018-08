in foto: Foto vigili del fuoco – rissa alla Fontana di Trevi

Nella sempre affollatissima Fontana di Trevi, riuscire a occupare il punto migliore per uno scatto da favola davanti a uno dei monumenti più famosi di Roma può essere una vera e propria lotta. E oggi è stato proprio così, perché due turiste straniere hanno davvero fatto a botte per accaparrarsi una visuale migliore davanti alla celebre fontana della Dolce Vita. Una ragazza olandese di 19 anni e un'italo-americana di 44 anni se la sono date di santa ragione ieri sera intorno alle 19 e 30.

La violentissima rissa sarebbe cominciata proprio, come confermato peraltro dalle due interessate, da una fotografia che ognuna delle due donne voleva necessariamente scattare in quel preciso punto, a ridosso della fontana, perché ritenuta l’angolatura migliore per riprendere il monumento. Le due donne hanno cominciato a prendersi a schiaffi e a pugni e subito si sono uniti alla lotta anche i loro familiari, otto persone in tutto, tra cui tre ragazzine, due 17enni americane, la figlia e l'amica dell'americana, e una 13enne, la sorela dell'olandese. Sul posto, per placare gli animi, sono intervenuti i vigili urbani del gruppo Trevi. I turisti, informano i guanti bianchi, sono stti condotti presso gli uffici di via della Greca, hanno riportato solo alcune contusioni, per le quali non si è reso necessario l'assistenza medica. L’Autorità Giudiziaria ha disposto nei loro confronti la denuncia per violenza e minacce.