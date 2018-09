Giovanni vive con la sua famiglia da 40 anni in un seminterrato in via Monte Beni nel quartiere Tufello. Da 40 anni puntuale paga bollette e l'indennità di occupazione al comune di Roma proprietario dello stabile, per vivere in una casa che si è "inventato" ma che una casa non è. Alcuni giorni fa Fanpage,it era andato a trovarlo per ascoltare la sua storia. Giovanni e la moglie da mesi vivevano con l'incubo dello sgombero, dopo quella lettera che gli intimava di lasciare l'immobile. Lui e la moglie non si sono concessi neanche qualche giorno ospiti della sorella di lei in una casa di paese fuori Roma, e per settimane sono usciti a turno per paura che all'improvviso arrivasse la polizia. Sepolti in casa la maggior parte del giorno e della notte con il terrore di trovarsi senza casa.

E il giorno dello sgombero è infine arrivato questa mattina, ma Giovanni ha deciso di non uscire barricandosi all'interno quando sono arrivati i funzionari di Roma Capitale accompagnati dalla polizia. Nel frattempo è partito il tam tam e decine di persone sono scese in strada per difendere Giovanni, che nel frattempo è stato soccorso a un'ambulanza per un malore, mentre la moglie rimaneva chiusa all'interno. Dopo alcune ore di trattative portate avanti dal Comitato case popolari del Tufello, dagli attivisti del vicino centro sociale Astra e da Asia Usb, si è infine trovata una soluzione: Giovanni sarà nominato custode giudiziario dello stabile.

"Quello di oggi – spiegano gli attivisti – è solo il primo episodio di un autunno e di un inverno che potrebbero essere drammatici. Se il comune vuole applicare ciecamente un principio di legalità, senza alternative e in assenza di politiche pubbliche sul diritto alla casa, il rischio è di creare situazioni di grossa tensione sociale e di ridurre migliaia di cittadini a vivere in strada". E il pensiero non può che andare a Napoli, dove ieri una donna è morta durante l'ennesimo accesso dell'ufficiale giudiziario per uno sfratto: uno dei figli ha aperto la bombola del gas a scopo dimostrativo, provocando un'esplosione.