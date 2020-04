in foto: L’imprenditore Antonello Ieffi arrestato per truffa ai danni dello Stato

Resta in carcere a Regina Coeli Antonello Ieffi, l'imprenditore di 42 anni arrestato lo scorso 9 aprile con l'accuse di turbativa d'asta e inadempimento di contratti di pubbliche forniture. La richiesta di scarcerazione presentata dai suoi legali è stata respinta dal Tribunale del Riesame, dopo che anche il gip di Roma ha dato parere negativo. L'imprenditore ciociaro quindi, resta in carcere. Secondo un'inchiesta condotta dalla Procura, Iezzi avrebbe cercato di approfittare dell'emergenza coronavirus in corso per truffare lo stato e accaparrarsi un lotto di gara Consip da 15,8 milioni di euro per l'acquisto e la fornitura di mascherine, mai pervenute e mai rinvenute in quello che avrebbe dovuto essere il sito di stoccaggio.

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia in carcere, Ieffi ha dichiarato di non aver messo in atto nessuna truffa e che le sue intenzioni erano solo quelle di aiutare l'Italia durante l'emergenza coronavirus. Una versione dei fatti che non ha convinto, tanto che l'imprenditore 42enne per ora rimane ancora in carcere. "Ieffi ha spiegato di aver inoltrato al delegato Consip sia un video ricevuto dal fornitore indiano con il carico di mascherine fatto arrivare in un deposito in Cina sia di avergli fornito il numero di telefono del magazziniere – ha dichiarato il suo legale, Andrea Coletta – Ma a quel punto si sono interrotte le comunicazioni con Consip. Inoltre ha chiarito che la merce sarebbe stata pagata al fornitore solo una volta arrivata in Italia e a seguito dei controlli sulla qualità dei materiali. Ora invieremo in Procura la corrispondenza via mail con il fornitore che testimonia quanto riferito da Ieffi".

Secondo quanto emerso dalle indagini, Ieffi avrebbe organizzato una truffa ai danni dello Stato tramite una ditta – schermo, che però non avrebbe avuto nessuna possibilità di assicurarsi la merce e consegnarla agli ospedali. Il 42enne ha partecipato alla gara per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e di apparecchiature sanitarie per un valore complessivo di 258 milioni cercando di accaparrarsi il lotto relativo alla fornitura di 24 milioni di mascherine chirurgiche per un importo complessivo di 15,8 milioni. Quest'ultime però, non sono mai arrivate. E così Consip, tramite l'Agenzia delle Dogane, ha proceduto a un controllo nel luogo dove i dispositivi avrebbero dovuto essere stoccati, ossia l'aeroporto cinese di Guanhzhou Baiyun. Lì però, le mascherine non c'erano. Consip ha quindi annullato l'assegnazione in autotutela. Ieffi aveva anche dichiarato di non avere nessuna pendenza a suo carico: e invece era stato denunciato diverse volte per truffa, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, simulazione di reato e segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio.