in foto: L’imprenditore Antonello Ieffi arrestato per truffa ai danni dello Stato

Dalla frequentazione con l'attrice Manuela Arcuri e l'amicizia con Fabrizio Corona, al pestaggio al Torrino per un debito con Tamara Pisnoli, ex moglie del calciatore giallorosso Daniele De Rossi. La vita di Antonello Ieffi, imprenditore di quarantadue anni, alto, moro, di bell'aspetto, è stata fino ad oggi una una ricerca di soldi, compagnie importanti e belle donne, che potessero aiutarlo ad emergere nel mondo dello spettacolo e del lusso. Antonello ad oggi non ha nessuna condanna a suo carico ma una serie di denunce per i reati di truffa, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, simulazione di reato e segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio.

La truffa delle mascherine

Antonello Ieffi è stato arrestato ieri mattina dagli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Roma a conclusione di un'inchiesta che ha passato al vaglio le numerose richieste pervenute dagli ospedali Italiani impegnati nell’emergenza Covid-19. Al centro dell’inchiesta la gara per un lotto da quasi 16 milioni di euro per la fornitura di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine, l'imprenditore ha approfittato delle misure urgenti disposte per l'emergenza coronavirus per escogitare una truffa ai danni dello Stato. Ha cercato di partecipare con una ditta-schermo al bando da 258 milioni indetto da Consip senza avere possibilità di consegnare i 24 milioni di dispositivi di protezione personale richiesti né i soldi per pagarli. L’azienda aveva l’obbligo di fornire i primi 3 milioni di esemplari entro tre giorni dall’ordine, ma il materiale non è mai arrivato.