È stata rintracciata dalla Polfer la donna che ieri ha abbandonato un bambino in carrozzina per strada a Roma, nei pressi della stazione Termini. A quanto si apprende, è stata trovata su un treno diretto a Monaco di Baviera. Dopo essere stata identificata, è stata arrestata. Sono ancora sconosciuti i motivi che hanno portato la donna ad abbandonare il piccolo, lasciato in strada nella carrozzina. Fortunatamente il bimbo è stato notato da una passante, che ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine presenti nei pressi della stazione: a mettere in salvo il piccolo, che in quel momento stava dormendo, gli agenti del commissariato Esquilino. Subito dopo sono partite le indagini per rintracciare la donna che ha abbandonato il piccolo: dalle telecamere di sorveglianza è emerso che si trattava di una ragazza con un giubbotto scuro e un cappuccio calato sul volto. In braccio aveva una bimba di circa tre anni.

Bimbo abbandonato alla stazione Termini, arrestata una donna

Il piccolo è stato abbandonato alla stazione Termini nell'ora di punta, all'incrocio tra via Principe Amedeo e via Carlo Cattaneo. Era sistemato in un passeggino e aveva una coperta. Al momento del ritrovamento, dormiva. Avrebbe circa un anno di età, è ben nutrito e risponde agli stimoli. In buone condizioni di salute, è stato accompagnato all'ospedale Bambin Gesù per precauzione. Sul posto, oltre agli agenti del commissariato Esquilino, anche la polizia ferroviaria e la scientifica, che si sono messi subito alla ricerca della donna, ripresa dalle telecamere di sicurezza della zona. Rintracciata dopo qualche ora, era su un treno diretto a Monaco di Baviera: arrestata, dovrà adesso chiarire i motivi per cui ha abbandonato il bambino che, fortunatamente, sta bene.