in foto: Foto di repertorio

Un bimbo di appena un anno è stato abbandonato nel suo passeggino nei pressi della stazione Termini di Roma, precisamente all'incrocio tra via Principe Amedeo e via Carlo Cattaneo. La ragazza era vestita con un giubbotto nero con un cappuccio alzato sulla testa e le scarpe bianche. Si sarebbe diretta verso la stazione Termini. Al momento non è stata ancora rintracciata.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, nell'ora di punta

La carrozzina sarebbe stata lasciata in via Principe Amedeo poco lontano dal terminal della stazione dai capolinea di alcuni bus. Il piccolo era sistemato in un passeggino e aveva una coperta. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio. A trovare il passeggino è stata una passante che, incuriosita, si è avvicinata e ha dato immediatamente l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto gli uomini del commissariato Esquilino, che hanno provveduto a prendersi cura del bimbo. Il piccolo sarebbe in buone condizioni di salute. Sul posto anche gli agenti della polizia ferroviaria e gli agenti della polizia scientifica.