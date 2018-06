in foto: foto di repertorio

Trova un portafogli con quasi 2mila euro in contanti e lo consegna alla polizia di stato. Una signora romena lo ha trovato per strada e lo ha dato immediatamente a una pattuglia della polizia del commissariato San Paolo. Il proprietario del portafoglio è stato subito rintracciato dagli agenti e ha riavuto i suoi soldi, 1920 euro in contanti, e tutti i documenti di identità. Il signore ha potuto tirare quindi un sospiro di sollievo grazie all'onestà della signora, che non ha pensato neanche per un istante di intascarsi i soldi trovati a terra.

"Mi sono immaginata quel pover'uomo, straniero come me, come poteva sentirsi ad aver smarrito soldi e documenti. Non mi è proprio passato per la testa di tenermi quei soldi. Sono contenta ora possa essere felice e magari mandare quei soldi, come facciamo noi stranieri, ai familiari nel suo paese", ha raccontato la donna alla giornalista di Repubblica Federica Angeli.

I precedenti: trovato e riconsegnato un portafogli con quasi 3mila euro all'interno

Un episodio simile è accaduto un mese fa ad Acilia, alla periferia di Ostia, dove un 58enne residente nel quartiere si è visto riconsegnare il suo borsello. Un cittadino l'ha trovato vicino a un bar e l'ha portato alla caserma dei carabinieri. All'interno c'era l'intera cifra smarrita, 2800 euro in contanti.

A ottobre dello scorso anno un altro episodio del genere avvenne in una gelateria in centro a Roma. Il titolare del locale di via Palestro, a due passi dalla Stazione Termini, trovò un portafogli con dentro 2mila euro in contanti e lo consegnò al legittimo proprietario, un cittadino cileno in vacanza a Roma. Il turista ringraziò il titolare della gelateria per la sua onestà.