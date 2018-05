Trova un portafoglio pieno di contanti e decide di restituirlo al legittimo proprietario, senza toccare le banconote. La vicenda è accaduta ad Acilia, alla periferia di Ostia, dove un fortunato 58enne residente nel quartiere, si è visto restituire il borsellino che aveva smarrito, con il suo contenuto intatto. A trovare il portafogli un cittadino onesto che l'ha trovato a due passi da un bar e si è affrettato a portarlo nella vicina caserma dei carabinieri. I militari hanno così rintracciato il fortunato proprietario del malloppo, che con sua grande stupore ha ritrovato l'intera cifra smarrita (2800 euro) precipitandosi in caserma a recuperare il portafogli.

Nell'ottobre dello scorso anno era accaduto un episodio simile in una gelateria nel centro di Roma. In questo caso il titolare del locale di via Palestro, a due passi dalla Stazione Termini, ha trovato un portafogli con all'interno 2000 euro in contanti, e lo ha consegnato ai carabinieri che hanno rintracciato il proprietario, un cittadino cileno in vacanza a Roma che ha così potuto tirare un sospiro di sollievo quando è stato contattato dai militari e ha scoperto che il suo denaro era al sicuro grazie all'onestà del gelataio.