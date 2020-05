in foto: La tromba d’aria a Fiumicino

Una tromba d'aria è comparsa sul litorale della provincia di Roma, durante l'ondata di maltempo in questa giornata di allerta meteo sulla Capitale e sul Lazio. Le immagini immortalano il passaggio della tromba d'aria mentre si scatena il temporale, riprese nella tarda mattinata di oggi, venerdì 29 maggio. Il fenomeno ha attirato l'attenzione dei residenti, che si sono affacciati dalle finestre e sono scesi in strada, pronti con gli smartphone per scatti e video pubblicati sui social network. Segnalazioni della tromba d'aria sono arrivate da Fregene, Fiumicino e Ladispoli. Al momento la situazione è sotto controllo: non si registrano danni o particolari problemi a viabilità su strada né ai trasporti. Nella zona a Nord di Roma invece, sono cadute pioggia e grandine, mentre sulla Capitale sta imperversando un temporale.

L'allerta meteo di venerdì 29 maggio

Il Centro Funzionale Regionale ha diramato l’avviso emesso dal Dipartimento della Protezione Civile di allerta meteo a Roma e nel Lazio dalla tarda mattinata di oggi e per le successive 9-12 ore. Sulla Capitale e sul resto della regione cadranno precipitazioni di debole o moderata intensità, anche a carattere temporalesco. Le zone di allerta particolarmente attenzionate sono Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. La criticità è idrogeologica con codice giallo.

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend

Sabato 30 maggio, le previsioni del meteo a Roma per il weekend registrano nubi sparse con isolate piogge. Le precipitazioni compariranno a partire dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, di debole intensità. Le temperature oscilleranno tra minime di 12 e massime di 20 centigradi. Nel resto del Lazio avremo nubi sparse con isolati temporali su Rieti, pioggia alternata a schiarite su Latina e temporali su Frosinone, mentre a Viterbo, dove il tempo sarà migliore e non dovrebbe piovere. Domenica 31 maggio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, sereno al mattino, con pioggia debole alternata a schiarite nel corso del pomeriggio, con un nuovo miglioramento in serata. Precipitazioni in vista anche sul resto della Regione.