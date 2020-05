Le previsioni del meteo a Roma per sabato 30 e domenica 31 maggio registrano un weekend all'insegna dell'instabilità a causa di una corrente proveniente dalla Russia. Ad attenderci un progressivo peggioramento, con una fase perturbata anche sulle regioni centrali. Le temperature subiranno un calo, con valori massimi che si attesteranno sui 20 centigradi. Il maltempo si attende specialmente nella giornata di sabato, mentre domenica dovrebbe registrarsi un parziale miglioramento, anche se le temperature resteranno invariate. Giugno poi si aprirà con tempo bello, che ci farà sentire in piena estate.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, sabato 30 maggio

Domani, sabato 30 maggio, le previsioni del meteo a Roma registrano nubi sparse con isolate piogge. Nel dettaglio, avremo nubi sparse di notte e cielo poco nuvoloso al mattino. Le precipitazioni compariranno a partire dalla tarda mattinata e in particolare nel corso del pomeriggio, e saranno di debole intensità. Previsto miglioramento in serata. La colonnina di mercurio oscillerà tra minime di 12 e massime di 20 centigradi. Nel resto del Lazio avremo nubi sparse con isolati temporali su Rieti, pioggia alternata a schiarite su Latina e temporali su Frosinone, mentre a Viterbo, dove il tempo sarà migliore e non dovrebbe piovere.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 31 maggio

Per la giornata di domenica 31 maggio, ultimo giorno del mese, gli esperti annunciano un parziale miglioramento, a Roma potrebbe piovere ancora. Sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, sereno al mattino, con pioggia debole alternata a schiarite nel corso del pomeriggio, con un nuovo miglioramento in serata. Precipitazioni in vista anche sul resto della Regione.