Un'area industriale abbandonata grande circa seimila metri quadri. All'interno calcinacci, lastre di amianto sbriciolate, rifiuti speciali all'aria aperta. Una vera e propria bomba ecologica e potenzialmente pericolosa per la salute a Trigoria, periferia Sud della capitale, nella stessa zona dove si allenano i giocatori della As Roma.

L'area è stata posta sotto sequestro dagli agenti della Polizia Locale del IX Gruppo Eur. I vigili, intervenuti al civico 248 di via di Trigoria a seguito di diverse segnalazioni, sono entrati all'interno della zona industriale abbandonata, scoprendo due capannoni di circa 500 metri quadri con i tetti ormai collassati, e le fibre di amianto disperse all'aria aperta.

Il caso è stato deferito all'Autorità Giudiziaria che ha aperto un fascicolo. In serata poi, dopo essere stato rintracciato e convocato, è stato ascoltato il titolare della società che possiede l'area, in cui non solo vi era Eternit in quantità in stato deteriore e mai smaltito, ma una gran quantità di rifiuti speciali disseminati ovunque: elettrodomestici, tubi catodici, olio esausto, rottami ferrosi e quant'altro. Il personale dell'ASL e dell'ARPA Lazio sono stati interessati alla bonifica dell'area, i cui costi saranno a carico del proprietario.