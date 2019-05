Torna a Trevignano Romano la tradizionale sagra del Pesce Marinato, che giunge quest'anno alla 48esima edizione. Sabato 25 e domenica 26 maggio ci sarà l'occasione per celebrare il tipico prodotto enogastronomico del Comune alle porte di Roma, recentemente proclamato tra le bandiere blu del 2019 per il lago. L'evento cade durante i festeggiamenti di San Bernardino da Siena, il Santo Patrono di Trevignano. Non si tratta di una coincidenza: secondo la tradizione la ricetta del pesce marinato fu dettata proprio dallo stesso Santo che, tranquillizzando gli abitanti spaventati da una possibile invasione da parte dei Saraceni, consigliò ai cittadini di tornare nelle proprie case e ai pescatori di gettare le reti nel lago. Alla fine i Saraceni non giunsero a Trevignano e i pescherecci si riempirono di pesce fino all'inverosimile, a tal punto che si parlò di una vera e propria pesca miracolosa. Il pesce catturato venne distribuito agli abitanti del luogo e marinato, per favorire una migliore conservazione del prodotto: da qui nacque la ricetta del celebre pesce marinato, grazie all'aiuto di San Bernardino. Ecco tutte le info sull'evento.

Programma della sagra del pesce marinato a Trevignano

Gli abitanti di Trevignano si preparano a celebrare il prodotto enogastronomico riconosciuto con il marchio De.Co. a partire da sabato 25 maggio alle 10, dove sotto gli archi del portico della Residenza Comunale andrà in scena la mostra fotografica "Trevignano in un click e la sua Tòmmala". Il giorno stesso, a partire dalle 12 si entrerà nel cuore della sagra, con l'allestimento e l'apertura dello stand gastronomico del tipico pesce Marinato, mentre dalle 19 ci sarà la possibilità di assistere a un concerto di musica live e successivamente ai momenti tradizionali più attesi dalla comunità, vale a dire la Tombola di San Bernardino. La Tombolata comincerà alle 21 dalla balconata del palazzo della Residenza Comunale. Il giorno dopo tutto si chiuderà con un pomeriggio all'insegna del pesce marinato.

Come si arriva alla sagra del pesce marinato a Trevignano

Per arrivare a Trevignano da Roma sono due le strade percorribili: la prima prevede la corsa diretta del pullman che parte da Roma Saxa Rubra ed è diretto a Manziana, con la fermata intermedia di Trevignano, mentre l'altra consiste in un'altra corsa più diretta (per Oriolo) per poi cambiare alla fermata "Pasqualetti" con la corsa partita da Manziana. Trevignano è inoltre collegato a Roma con la ferrovia metropolitana FL3 Roma – Viterbo.