Le forti piogge degli scorsi giorni avevano riempito di detriti i binari, tanto da far deragliare un treno regionale che correva tra Viterbo e Roma all'altezza di Montefiascone, poco prima di un passaggio a livello. Il convoglio numero 7569 di Trenitalia, è uscito dai binari per fortuna in maniera "dolce", senza conseguenze per i circa 150 passeggeri a bordo rimasti tutti illesi. L'incidente è avvenuto alle 6.25 di oggi, lunedì 3 settembre. Non esattamente un buon inizio per i tanti pendolari a rientro a lavoro.

Inevitabili i disagi e le ripercussioni per viaggiatori e pendolari. Trenitalia ha immediatamente attivato il serviio di navetta sostitutiva dalla stazione di Montefiascone, per garantire la prosecuzione del viaggio ai passeggeri del treno coinvolto nell'incidente e la mobilità sulla linea in attesa della sua completa riattivazione. Sul posto è giunto è il personale della Polizia Stradale, oltre che i tecnici di Trenitalia.