in foto: Foto Facebook – Il Trenino

Ennesimo disservizio sulla linea Roma-Lido. Questa mattina, informa il Comitato Pendolari Roma-Lido, alle 7 e 52 un treno si è all'altezza della stazione di Vitinia e il guasto ha provocato un fermo di oltre 20 minuti. I passeggeri, imbufaliti per l'ennesimo ritardo, si sono rifiutati di scendere. I macchinisti hanno minacciato di chiamare i carabinieri. Secondo un pendolare, però, il guasto di una porta che ha causato l'interruzione del servizio "è stato provocato dall'inciviltà degli utenti, la stessa inciviltà che non ha permesso al treno di ripartire e facendo accumulare altro ritardo". Giuseppe, sul gruppo Facebook Il Trenino, spiega meglio: "C'è stata una diatriba tra chi, a treno fermo per guasto, non voleva scendere dal treno per creare finalmente un disservizio che facesse notizia e chi invece sbraitava per scendere perche si scocciava nel perder tempo per andare a lavoro per forza… Chi ha ragione? Io ero sul treno ed ero ben felice di far arrivare carabinieri o autorità competenti per far finalmente notizia!".

Nell'ultima settimana il servizio della Roma-Lido è stato interrotto più volte per cause diverse. Il caso è stato portato all'ordine del giorno in un consiglio di municipio, ma la maggioranza che governa il Decimo Municipio (Movimento 5 Stelle) si è rifiutata di discutere del problema. Questa almeno la denuncia delle opposizioni, che nei giorni scorsi hanno addirittura occupato l'aula consiliare.