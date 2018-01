in foto: I passeggeri della Roma–Lido ieri in attesa della navetta sostitutiva

I consiglieri di opposizione, dal Partito democratico a Casapound, da Fratelli d'Italia a Forza Italia, hanno occupato l'aula del Consiglio del Municipio X della Capitale, quello di Ostia. La protesta è stata messa in atto dopo la decisione della maggioranza a guida Movimento 5 Stelle di non discutere dei problemi sulla linea Roma-Lido, ferma per tre giorni consecutivi per motivi diversi. Non è ammissibile che rispetto ai gravissimi disservizi di questo essenziale servizio per migliaia di cittadini romani la maggioranza preferisca discutere della illuminazione dei monumenti", ha detto il consigliere del Pd Athos de Luca.

Unanime il coro delle opposizioni contro la presidente neo eletta Giulianno Di Pillo. "Dopo che la maggioranza ha categoricamente rifiutato la discussione sulla Roma Lido, proposta da Forza Italia e appoggiata da tutta l'opposizione, abbiamo ritirato i nostri documenti. Forza Italia siede tra i cittadini e assiste alla discussione della maggioranza su ‘Adesione alla giornata m'illumino di meno', argomento fondamentale per un M5S sempre più inadeguato a governare Roma", ha detto il Coordinatore e il Capogruppo di Forza Italia in X Municipio Mariacristina Masi. "Non hanno presentato deliberazioni e documenti di indirizzo politico. Confondono il comandare, con il governare e non siamo disponibili a sprecare soldi e perder tempo su argomenti futili", ha aggiunto. Della stessa opinione Monica Picca, candidata del centrodestra alle elezioni municipali: "Mentre sulla Roma-Lido si registrano continui guasti, gli ultimi proprio ieri con evidenti disservizi ai cittadini, la Giunta Di Pillo sembra non essere interessata ai trasporti che riguardano numerosi residenti del Municipio X".