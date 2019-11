Treni in ritardo fino a 50 minuti sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Napoli-Roma. Il disservizio si è registrato questa mattina, lunedì 4 novembre, alle 5.50. Secondo le informazioni apprese, il transito dei convogli risulta fortemente rallentato a causa di un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione all'altezza di Anagni, in provincia di Frosinone. A renderlo noto Rete Ferroviaria Italiana: "I tecnici sono al lavoro per risolvere il disservizio nel minor tempo possibile". Alle ore 7.30 si registrano ritardi fino a 20 minuti in direzione Roma, mentre i treni verso Napoli sono deviati a Cassino con ritardi fino a 50 minuti.

L'ultimo guasto sulla Napoli-Roma lo scorso 31 ottobre

L'ultimo guasto sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Napoli-Roma si è verificato solo quattro giorni fa, all'alba del 31 ottobre, quando i treni hanno registrato ritardi tra i 60 e i 90 minuti. Un disservizio che ha richiesto ai tecnici cinque ore di lavoro e che ha mandato in tilt il traffico, proprio alla vigilia di Ognissanti. Un effetto "a catena" che ha avuto ripercussioni sui treni che si spostano da Nord a Sud e da Sud a Nord.

Chiusa la stazione della metro Manzoni

Stamattina i disagi hanno riguardato anche la linea A della metropolitana di Roma, con la chiusura della stazione Manzoni per guasto tecnico. Atac informa che "i treni transitano senza fermarsi. I passeggeri che devono scendere a Manzoni possono utilizzare le stazioni vicine Vittorio Emanuele e San Giovanni".