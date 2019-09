Treni in ritardo fino a un'ora sulla linea ferroviaria dell'Alta velocità Roma-Napoli, per un inconveniente tecnico all'altezza di Cassino, in provincia di Frosinone. Il disservizio si è registrato alle 9.30 di questa mattina, giovedì 5 settembre. La circolazione è rallentata su tutta la tratta, verso la Capitale, con non pochi disagi per i pendolari che si spostano quotidianamente in treno per raggiungere il posto di lavoro. Mattina di passione per gli utenti, che si trovano di nuovo a fare i conti con i ritardi dei mezzi, trascorsi solo pochi giorni dal rientro dalle ferie. Astral Infomobilità ha comunicato il disservizio su Twitter avvisando i passeggeri: "Servizio rallentato in direzione Roma per un inconveniente tecnico a un treno all'altezza di Cassino". E ha aggiunto: "Ritardi fino a 60 minuti per i treni in viaggio".

Tre giorni fa un altro guasto sulla Roma-Napoli ad Anagni

Solo tre giorni fa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria dell'Alta velocità Roma-Napoli ha subito forti ritardi, fino a due ore, per un guasto tecnico nella stazione di Anagni, sempre in territorio ciociaro. Il disservizio, che ha creato non pochi disagi a pendolari e viaggiatori, è stato risolto nel tardo pomeriggio, grazie l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana che hanno informato i viaggiatori sulle condizioni della circolazione dei treni e hanno ripristinato la piena potenzialità dell’infrastruttura. Nella stessa giornata treni in ritardo fino a 30 minuti per maltempo sulle linee FL4 Roma-Cassino/Cassino/Velletri/Frascati/Albano per guasti tecnici fra Roma Casilina e Ciampino dovuti alle scariche atmosferiche che hanno interessato la zona.