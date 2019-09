Treni in ritardo fino a 120 minuti sulla linea ferroviaria dell'Alta velocità Roma-Napoli per un guasto tecnico nei pressi del Comune di Anagni, in provincia di Frosinone. Il disagio è stato registrato a partire dalle ore 16.50 di oggi, lunedì 2 settembre, e si è protratto per circa un'ora e trenta, con forti rallentamenti su tutta la linea. La circolazione sta tornando progressivamente alla normalità e i treni in transito stanno smaltendo i minuti di ritardo accumulati.

Il guasto che ha creato non pochi disagi a pendolari e viaggiatori è stato risolto nel tardo pomeriggio, grazie l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare la piena potenzialità dell’infrastruttura. Un lunedì di passione per chi si sposta utilizzando la linea dell'Alta velocità Roma-Napoli per studio o per lavoro, ad attendere i passeggeri forti disagi al rientro o per chi è in viaggio di ritorno o verso i luoghi di vacanza.

Treni in ritardo per maltempo sulle linee LF4

Treni in ritardo fino a 30 minuti per maltempo sulle linee Lf4 Roma-Cassino/Cassino/Velletri/Frascati/Albano. Come riporta il sito web Rfi, Rete ferroviaria italiana, la circolazione dei convogli è rallentata per guasti tecnici fra Roma Casilina e Ciampino dovuti alle scariche atmosferiche che stanno interessando la zona. Sul posto sono al lavoro i tecnici per risolvere il guasto e ripristinare una corretta circolazione.