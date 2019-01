Mercoledì di passione quello di oggi, 30 gennaio. Non c'è pace per i pendolari della linea FL3 Roma – Viterbo, continuamente coinvolti nei disagi della circolazione su rotaia. A partire da questa mattina presto, i treni da Roma Tiburtina a Viterbo hanno registrato cancellazioni e ritardi per un guasto tra le Stazioni di Oriolo e Manziana – Canale Monterano. Intorno alle ore 8 Luceverde Roma ha informato gli utenti della linea ferroviaria della situazione, ancora congestionata, con "rallentamenti fino a un'ora" spiegando che "è in corso l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per riparare il guasto".

Diversi utenti hanno segnalato il disagio a Fanpage. Alcuni hanno spiegato che i convogli, arrivati in ritardo, erano strapieni ed era difficile salire a bordo. Altri, sul treno, hanno detto di essere rimasti fermi nelle varie stazioni per diverso tempo, accumulando ulteriormente ritardo.

Treni in ritardo per gelo

Con il maltempo e della stagione invernale i ritardi sulla linea ferroviaria Roma – Vitebo sono aumentati. Ieri il gelo ha messo in ginocchio il traffico dei veicoli con ghiaccio su strada, alcune sono state chiuse, specialmente nel quadrante di Roma Nord. Disagi anche per gli utenti dei treni della Roma – Viterbo, che hanno registrato ritardi fino a 30 minuti.