Un uomo di 29 anni è stato arrestato la scorsa notte, dopo che aveva aggredito a scopo di rapina tre ragazzine nel cuore di Trastevere. Era tardi quando le tre adolescenti, tutte sorelle, transitavano per via della Lungara e all'improvviso hanno visto l'uomo avvicinarsi loro brandendo una bottiglia di birra minacciandole.

Di fronte al rifiuto delle giovani di consegnarli i loro averi, il 29enne è andato su tutte le furie colpendo la più piccola con la bottiglia in pieno volto e sulla testa. Le urla di aiuto e di paura hanno messo in fuga l'aggressore e richiamato l'attenzione di una pattuglia del commissariato Trastevere.

Gli agenti hanno così in pochi minuti rintracciato l'aggressore, che visibilmente ubriaco girava con la bottiglia di birra ancora in mano. Identificato per un cittadino di nazionalità marocchina con diversi precedenti, è stato arrestato e condotto nel carcere di Regina Coeli. La ragazza, lievemente ferita, è stata medicata nel vicino pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli, e dimessa con alcuni giorni di prognosi.