In arrivo 425 milioni per interventi sulla linea A e B della metropolitana di Roma. Fondi stanziati nel decreto firmato dal ministro dei Trasporti Graziano Delrio, che prevede 1 miliardo e 397 milioni di euro destinati a metropolitane, filovie e al trasporto rapido per le città metropolitane e non solo. I finanziamenti sono vincolati ad interventi di manutenzione straordinaria delle rotaie, degli impianti antincendio ed elettrici, per rinnovare il sistema di controllo traffico, per nuovi impianti di informazioni per il pubblico, per l'ammodernamento dell'armamento della linea A e per nuove banchine.

14 nuovi convogli per la metro di Roma.

Previsto anche l'arrivo di 14 nuove vetture: 2 per la linea A e 14 per la linea B. Un intervento ritenuto indispensabile per mettere a regime un servizio fondamentale per il trasporto pubblico della capitale, ormai al collasso tra guasti e treni inservibili, tanto che i livelli di attesa sono spesso ben più alti dei programmati per il numero di vetture insufficiente in circolazione.

Raggi: "Una grande vittoria per Roma"

La sindaca di Roma Virginia Raggi è intervenuta sui finanziamenti in arrivo, rivendicando l'impegno dell'amministrazione capitolina per ottenerli negli incontri degli scorsi mesi. "Una grande vittoria per Roma e per tutti coloro che la vivono. Dopo decenni, grazie al lavoro condotto insieme al Ministero delle Infrastrutture, le storiche linee A e B della metropolitana saranno rimodernate. – ha dichiarato Raggi – Dopo mesi di incontri, lontano dai riflettori, abbiamo chiuso un accordo per investire oltre 425 milioni. Per chi viaggia in metro significa soprattutto 14 nuovi treni, più comfort durante il viaggio, tempi di attesa più brevi, la fine della calca durante gli orari di punta, la messa in sicurezza della struttura. Ci stavamo lavorando da mesi e oggi abbiamo raggiunto questo importante risultato".

Delrio: "La cura del ferro continua"

"La cura del ferro continua nelle città, in particolare nelle città metropolitane, che, con un efficace sistema di trasporto pubblico potranno essere comparabili alle migliori città europee -ha dichiarato il Ministro Graziano Delrio – Dopo una prima fase di finanziamenti, procediamo con interventi importanti per le città metropolitane: Roma Capitale che potrà affrontare alcuni nodi delle Metro A e B, Milano, che continua a produrre buoni risultati, Torino, con il finanziamento per la Collegno-Cascine Vica, Genova, Firenze, fino a Reggio Calabria e Catania, poi altre città come Padova".