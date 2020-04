in foto: Nave da crociera (Immagine di repertorio La Presse)

Trentadue membri dell'equipaggio di una nave Costa crociere risultati positivi al coronavirus sono stati trasferiti in un centro Covid di Roma. Gli ospiti, cittadini indonesiani, si trovavano in isolamento a Fiumicino, nell'hotel B&B di Parco Leonardo. Ieri sera lo spostamento in sicurezza nella Capitale, dove resteranno in osservazione per le prossime settimane. A darne notizia il sindaco Esterino Montino, che sta seguendo attentamente la questione dei crocieristi sbarcati e ospiti nel Comune marittimo. "Gli altri membri del gruppo, risultati negativi ai test – spiega il primo cittadino – sono in attesa di ripartire con un volo diretto in Indonesia e programmato per sabato 11 aprile".

Nessun crocierista positivo a Fiumicino

I casi accertati di contagio dunque, resteranno a Roma, in isolamento fino a completa guarigione, mentre a giorni è previsto il rimpatrio degli altri, che torneranno nel proprio Paese d'origine. Sono invece di nuovo nell'albergo di Fiumicino che li ospitava, il Mercure, i due cittadini inglesi e gli otto russi che sarebbero dovuti partire stammattina con un volo diretto a casa, ma il cui aereo ancora una volta non è stato confermato. "Siamo in attesa di conoscere quando potranno nuovamente tentare la partenza" spiega il sindaco. Montino chiarisce che: "Al momento non ci sono più persone positive appartenenti ad equipaggi delle navi da crociera negli alberghi del nostro Comune".

A Fiumicino 26 casi positivi e 83 in quarantena

A Fiumicino ieri la Asl Roma 3 ha registrato 26 persone in totale positive al coronavirus su circa 80mila abitanti e 83 in quarantena. Resta alta l'attenzione sugli spostamenti dei romani che cercano di raggiungere le case al mare in occasione di Pasqua e Pasquetta, complici le giornate di sole. Montino ha reso noto che, d'accordo con le forze dell'ordine, ha dato disposizione di intensificare i controlli per sanzionare le persone in auto o piedi in città senza un valido motivo.