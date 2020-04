Ci sono positivi tra i membri dell'equipaggio di due navi trasferiti in due hotel di Fiumicino e Isola Sacra. A darne notizia il sindaco Esterino Montino, che in serata ha comunicato l'esito dei test ai quali sono stati sottoposti gli ospiti. Si tratta di 6 casi accertati su 25 persone della nave Msc, residenti nell'ex Golden Tulip di Isola Sacra, mentre sono 7 i positivi su 34 membri dell'equipaggio provenienti da Miami e ospiti del all'hotel Mercure di Fiumicino. "A tutti è stato fatto il tampone, si trovano in parti delle strutture isolate risposto al resto dei due alberghi, ed entrambi sono presidiati da Polizia di Stato, vigili urbani ed esercito – ha spiegato Montino – dobbiamo chiarire che nessuna delle persone sottoposte a tampone è uscita dall'hotel in questi giorni".

L'equipaggio filippino dovrà salire direttamente sull'aereo

"Anche l'equipaggio filippino che sarebbe dovuto arrivare, è fermo sulla nave attraccata a Genova. Per loro è previsto un volo in partenza domani. Stiamo monitorando la situazione per assicurarci che queste persone vadano direttamente in aeroporto e prendano il volo programmato. Nel caso in cui il volo dovesse essere annullato, anche all'ultimo momento, devono assolutamente ritornare sulla nave. Nessuno deve più sbarcare dalle navi senza il nulla osta sanitario che ne confermi la negatività al covid-19 e nessuno deve sbarcare senza la certezza di un volo pronto a partire".

A Fiumicino 24 positivi e 113 persone in quarantena

Sono 24 in totale i casi positivi su oltre 80mila abitanti a Fiumicino oggi, giovedì 2 aprile, secondo i dati della Asl Roma 3. Una cifra in aumento, mentre sono 113 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, perché contatti diretti dei positivi. "Questa cifra esclude i casi registrati tra gli equipaggi delle navi" chiarisce Montino, in un post pubblicato su Facebook. "Nessuno dei nuovi casi è in alcun modo riconducibile alla vicenda degli equipaggi negli alberghi, che restano un caso a parte. Tra i nuovi contagi di Fiumicino nessuno è mai entrato in contatto con gli ospiti degli alberghi, tanto è vero che nessuno dei nuovi casi è di Parco Leonardo".