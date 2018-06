in foto: Foto di Claudio De Francesco

Un tram della linea 19 è deragliato in via Ottaviano, a due passi da San Pietro, tra le ore 16 e le 17 provocando la chiusura del traffico. La circolazione è rimasta bloccata per circa un'ora tra piazza Risorgimento e viale Giulio Cesare. Un pomeriggio di passione per gli automobilisti che si sono trovati a percorrere la strada in centro. In sostituzione del tram sono state messe a disposizione dei viaggiatori alcune navette. Il mezzo adibito al trasporto pubblico è uscito dalle rotaie nel quartiere Prati, durante il suo percorso che va da Piazza Risorgimento al capolinea Gerani.

Autobus in fiamme a San Pietro

Sempre a due passi dal Vaticano, pochi giorni fa un autobus ha preso fuoco in piazza Pio XI. Un'alta coltre di fumo ha mandato in tilt la circolazione lungo le strade altamente trafficate che costeggiano la piazza, con fiamme che si sono alzate verso il cielo fuoriuscendo dal veicolo. Paura tra i passanti e gli automobilisti che, in un primo momento alla vista del fuoco non hanno capito da cosa fossero provocate. Sul posto, nel quartiere Aurelio, sono intervenuti subito i vigili del fuoco e la polizia che hanno messo in sicurezza l'area. I pompieri hanno domato le fiamme che hanno completamente avvolto il veicolo e scongiurato che l'incendio si propagasse alle altre automobili in circolazioni o verso le abitazioni. Secondo le informazioni apprese, nell'incendio non sarebbero rimaste coinvolte persone.