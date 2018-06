Autobus in fiamme a piazza Pio XI, vicino al Vaticano. Fumo e fiamme alte

Un autobus in fiamme in piazza Pio XI, nei pressi del Vaticano. Il mezzo adibito al trasporto pubblico è andato a fuoco nel pieno centro di Roma. Traffico in tilt per l’alta colonna di fumo che sta rendendo difficile la visibilità. Il veicolo è stato avvolto dalle fiamme. Paura tra gli automobilisti e i passanti.