in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Tragedia questa mattina sul Grande Raccordo Anulare: per cause ancora da accertare una macchina e una moto si sono scontrate al chilometro 30 del Grande Raccordo Anulare. Il sinistro, avvenuto tra gli svincoli di Tiburtina e Casilina, ha mandato il traffico in tilt, con gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas intervenuti sul posto per mettere in sicurezza la strada. Al fine di permettere il recupero dei veicoli e i rilievi del caso, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Tiburtina e Casilina, poi riaperto intorno alle 10, con il traffico tornato progressivamente alla normalità. Per il centauro, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, non c'è stato nulla da fare, è morto durante il trasporto in ospedale.

Incidente sul GRA, indagini in corso

Non sono ancora note le cause del terribile incidente che hanno portato la macchina e la moto a scontrarsi. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale, che dovranno determinare eventuali responsabilità del caso e capire cosa sia accaduto questa mattina sul GRA. Sotto shock il conducente della macchina, che adesso come di rito sarà sottoposto ai test per verificare la presenza nel sangue di alcol e droga. Un atto dovuto e che si fa sempre in caso di incidenti stradali.