in foto: Maurizio Pagliaroli (Foto Facebook)

Un militare è morto e sua moglie è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale sulla via Tuscanese, nel territorio della provincia di Viterbo, entrambi rimasti coinvolti in uno scontro tra auto e moto. Il sinistro risale al pomeriggio di ieri, mercoledì 1 luglio. La vittima è Maurizio Pagliaroli, quarantasette anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Militare dell'Esercito, prestava servizio presso il Comando Aviazione (Aves). Secondo le informazioni apprese la coppia stava viaggiando in sella alla moto, percorrendo la strada alle porte di Tuscania, quando, improvvisamente e per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un Fiat Doblò che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato molto violento, l'urto ha sbalzato la coppia dalla sella ed entrambi sono caduti sull'asfalto. Il conducente del furgone si è poi fermato a prestare soccorso.

Il motociclista è morto sul colpo

A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze e chiesto l'intervento di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118. Per il militare non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso, a causa dei gravi traumi e delle ferite riportate a seguito della caduta. La moglie è invece stata soccorsa e trasportata con l'eliambulanza all'ospedale Agostino Gemelli di Roma. Arrivata nel nosocomio della Capitale, è stata affidata alle cure dei medici, da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono gravi. Anche il conducente del furgone è dovuto ricorrere a cure mediche, presso l'ospedale Bel Colle di Viterbo.

Una settimana fa morto il motociclista Raffaele Trua

L'incidente in cui è morto Maurizio Pagliaroli è avvenuto ad una settimana di distanza da quello in cui ha perso la vita Raffaele Trua, entrambi motociclisti, entrambi caduti sulle strade del Viterbese. Il primo sulla Sammartinese, Raffaele ha perso il controllo del suo veicolo a due ruote la sera del 23 giugno scorso e si è schiantato contro un albero che costeggia la carreggiata. Soccorso e trasportato in eliambulanza all'ospedale Agostino Gemelli di Roma, i medici lo hanno sottoposto ad una delicata operazione chirurgica, per intervenire sul trauma cranico riportato, ma nonostante i tentativi di salvarlo, il ventiquattrenne è morto dopo quattro giorni di agonia.