Tragedia su via Prenestina dove un ragazzino di 15 anni, Federico Ghigiarelli, è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Al volante della vettura killer un ragazzo di poco più grande, di soli 18 anni, che è stato fermato per essere ascoltato dalle forze dell'ordine giunte sul posto. Da quanto si apprende i due sono compagni di scuola. Il ragazzo travolto mentre attraversa la strada si trovava di fronte la sua scuola l'Istituto Agrario Emilio Sereni, all'altezza del civico 1395 di via Prenestina, all'estrema periferia est di Roma, oltre il Raccordo. Il diciottenne è risultato poi positivo al narco-test: avrebbe dunque assunto oppiacei e per questo è stato arrestato nel tardo pomeriggio.

Il ragazzo è morto dopo l'arrivo in ospedale.

Il 15enne è stato soccorso dal personale sanitario di un'ambulanza del 118, che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale. Purtroppo per l'adolescente non c'è stato nulla da fare ed è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con l'auto. Sul luogo degli incidente la Polizia Locale del Sesto Gruppo Torri. Gli agenti hanno eseguito i rilievi per capire cosa sia accaduto ed accertare eventuali responsabilità nell'investimento mortale.