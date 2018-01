Un grosso albero si è abbattuto questa sera a Roma in via Cola di Rienzo, all'angolo con piazza della Libertà, all'altezza del sottopassaggio per il Lungotevere, nel quartiere Prati a Roma. Solo per un caso il cedimento dell'albero non si è trasformato in una tragedia, dato che non ha colpito auto in transito o passanti.

Continua la strage di alberature nella capitale: con alberi caduti e crolli ad ogni ondata di maltempo o quando le raffiche di vento si fanno più forti. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili che hanno provveduto a transennare l'area e a deviare il traffico, mentre i vigili del fuoco sono a lavoro per rimuovere l'albero dalla sede stradale.

Solo lo scorso 11 dicembre un altro albero era crollato in via Marcantonio Colonna colpendo un bus, mentre ad ottobre un pino si è schiantato in piazza Cinque Giornate, colpendo tre auto tra cui un taxi il cui conducente è rimasto ferito.