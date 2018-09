Un boato, all'improvviso, ha squarciato la notte a Santa Marinella, svegliando i residenti e i tanti villeggianti che ancora si trovano nella località di mare a nord di Roma. In via dei Gladoli un'esplosione si è verificata all'interno di una villetta a schiera, crollata quasi per intero.

Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine giunti poco prima delle 4 del mattino e impegnati prima nello spegnere l'incendio prodotto dall'esplosione, poi a scavare tra i resti dell'edificio. Sotto le macerie è stato trovato il corpo carbonizzato di un uomo di 63 anni, residente nella villetta assieme al fratello. Da quanto si apprende il familiare della persona deceduta al momento dell'esclusione al momento della deflagrazione non si trovava in casa.

I vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie, ma al momento non risultano esserci altri feriti o vittime né dispersi. L'onda d'urto della forte esplosione – secondo i primi riscontri provocata da una bombola del gas – ha danneggiato la palazzina adiacente. Il fabbricato è stato posto sotto sequestro.