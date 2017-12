Tragico incidente a Genzano di Roma, comune dei Castelli Romani pochi chilometri a sud di Roma. Un'anziana di 72 anni è morta scivolando e cadendo dalle scalette esterne di una pizzeria del paese. Intorno alle 19 e 30 la donna è uscita insieme al marito per trascorrere una serata con alcuni amici in pizzeria. Per raggiungere il locale, però, bisogna salire alcune scalette condominiali, che non hanno corrimano sul lato sinistro. Sono scale basse, alte non più di due metri, ma tanto è bastato per uccidere la signora. La 72enne è scivolata insieme al marito sui gradini di marmo, ma quest'ultimo si è salvato perché protetto dal muretto alla sua destra. La moglie invece è caduta sull'asfalto facendo un volo di due metri.

Ferito il marito, la moglie è morta durante il trasporto in ospedale.

Entrambi soccorsi dai medici del 118, l'uomo ha riportato ferite e contusioni alla spalla, mentre la donna è morta durante il trasporto all'ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia di Genzano insieme agli ispettori della Asl RM6, che hanno verificato il livello di sicurezza nel palazzo e nell'androne esterno. L'area è stata sequestrata e, stando a quanto riporta il Messaggero, tre persone sarebbero indagate con l'accusa di omicidio colposo. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi del caso.