Mattinata difficile sul fronte della circolazione sul Grande Raccordo Anulare di Roma, a causa di tre episodi indipendenti che hanno comportato rallentamenti e code in diversi punti dell'anella stradale. Al momento la situazione più critica per un incidente avvenuto in carreggiata interna all'altezza dello svincolo per Fioranello: code sono segnalate da Astral tra via Casilina e via Ardeatina. Poco prima un altro sinistro che ha coinvolto due vetture è avvenuto questa volta in carreggiata esterna tra lo svincolo per l'autostrada A24 e via Nomentana. Anche in questo caso code e disagi. Sulla Diramazione Roma Sud dell'autostrada A1 un terzo incidente ha provocato code tra Torrenova e il Raccordo.