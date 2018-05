Traffico paralizzato nella mattinata di oggi – martedì 29 maggio – su via Cristoforo Colombo, per un grave incidente avvenuto all'altezza dell'incrocio con via di Malafede in direzione di Roma, avvenuto proprio nell'ora di punta attorno alle otto del mattino. Qui un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo, finendo per cadere rovinosamente sull'asfalto.

Soccorso in ambulanza il centauro è stato trasportato in ospedale, mentre il viaggio verso Roma si trasformava in un incubo per centinaia di pendolari. Inevitabile la chiusura della strada per rendere possibile le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Sul posto oltre il personale sanitario del 118 anche la Polizia Stradale di Roma Capitale.