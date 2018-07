Un pomeriggio difficile sul fronte del traffico per i collegamenti tra Roma e il litorale di Ostia, con il traffico congestionato sulla via del Mare e su via Cristoforo Colombo. Sulla via del Mare la colpa della circolazione impazzita è di un incidente avvenuto all'incrocio con via del Cappellaccio, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Tre le persone ferite. Sul posto la Polizia Locale e i soccorsi sanitari del 118.

Su via Cristoforo Colombo, poco prima dell'incrocio con il Tra invece un incendio di sterpaglie a bordo della carreggiata ha comportato disagi per il fumo che ha invaso la strada, rendendo quasi nulla la visibilità e la strada a tratti impraticabile in entrambi i sensi di marcia. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio che ha interessato anche lo spartitraffico.