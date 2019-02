in foto: TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE – Fotografo: BENVEGNU_–GUAITOLI

Traffico intenso sulla via Cassia a causa di un incidente che si è verificato tra la via Braccianense e la via Trionfale in direzione di Roma. Ma non è l'unico sinistro che sta congestionando la viabilità nella capitale: secondo quanto riportato da Astral Mobilità, infatti, c'è stato un altro scontro – sempre questa mattina – all'altezza di via Cappelletta della Giustiniana. Lunghe code ci sono quindi attualmente sul Grande Raccordo Anulare e sulle principali arterie stradali che portano a Roma. Per adesso non si sa ancora nulla sugli incidenti che si sono verificati, né si hanno informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte negli scontri. Un altro incidente stradale c'è stato al centro di Roma, tra via San Giovanni e via la Spezia. Bollino nero oggi per il traffico di Roma, che ha bloccato le vie principali della città , causando numerosi disagi alla circolazione.

Incidente a via dei Cinque Archi, grave il ragazzo coinvolto

E sempre questa mattina un altro grave incidente stradale è avvenuto in via dei Cinque Archi a Velletri, in provincia di Roma. Uno scontro tra una moto, un furgone e una macchina ha reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per un ragazzo di 18 anni, rimasto ferito in maniera grave. Da una prima ricostruzione sembra che il giovane sia caduto dallo scooter e sia finito sotto le ruote del furgone, incastrandosi tra le gomme e il paraurti. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che sono accorsi sul luogo dell'incidente per prestare i primi soccorsi al ragazzo ferito. Hanno dovuto sollevare il mezzo per liberare il giovane: che purtroppo, versava in gravi condizioni. Proprio per questo motivo hanno dovuto chiamare l'elisoccorso: il ragazzo è stato quindi trasportato in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma, dov'è tuttora ricoverato. Per adesso non ci sono novità sulle sue condizioni.