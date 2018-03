in foto: Il murale di Tvboy (dalla pagina Facebook dell’artista)

Francesco Totti ritratto come San Francesco d'Assisi. Questo il murale che era apparso nella notte in vicolo Savelli, nel pieno centro di Roma. L'opera è stata realizzata da Tvboy, artista famoso per i suoi lavori irriverenti che sempre questa notte aveva "colpito" nella Capitale affiggendo altri due murales a tema politico. L'opera in vicolo Savelli, invece, era una "provocazione" realizzata in risposta a un precedente lavoro di Tvboy apparso a Barcellona. Negli scorsi giorni infatti per le strade della metropoli catalana era apparsa una versione santificata di Leo Messi, il calciatore argentino del Barcellona. Il Barça nei quarti di finale della Champions league affronterà la Roma: da qui la decisione di Tvboy di "santificare" per par condicio anche una leggenda del calcio italiano, l'ex capitano dei giallorossi Francesco Totti (che per molti tifosi probabilmente continua a rimanere "il capitano"). Nel murale di Tvboy Totti appariva vestito con i tradizionali abiti francescani, saio e sandali: attorno alla testa un'aureola, tra le mani delle colombe e ai piedi l'immancabile pallone.

Tutti i murales dell'artista sono stati rimossi

Ne parliamo al passato perché l'opera è stata rimossa. Stesso destino riservato anche agli altri lavori notturni di Tvboy: il primo ritraeva la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni "folgorata sulla via di Damasco", dedita al volontariato e con in braccio un bimbo africano. Il secondo murale invece ritraeva i leader di Lega e MoVimenti 5 stelle, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, intenti a baciarsi su modello del celebre vacio socialista tra Erich Honecker e Leonid Brezhnev, che si salutarono calorosamente nel 1979 durante i festeggiamenti del 30esimo anniversario della Repubblica democratica tedesca, la Germania Est. Adesso delle opere di Tvboy restano solo foto e video: uno è stato realizzato proprio da una giornalista di Fanpage.it, che ha documentato il "blitz" notturno dello street artist.