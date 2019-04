in foto: Proteste a Torre Maura

Da una parte l'Anpi, l'Arci, la Cgil, Libera e il centrosinistra, dall'altra l'estrema destra di CasaPound. Piazze e popoli contrapposti quelli che si ritroveranno domani a Torre Maura. Due manifestazioni diverse per due ricostruzioni contrastanti di quanto avvenuto nei giorni scorsi, quando una settantina di rom sono stati trasferiti nel centro d'accoglienza di via Codirossoni e poi trasferiti di nuovo a seguito delle proteste di alcuni residenti nel quartiere e di molti militanti di estrema destra. Se la prima manifestazione ha scelto come slogan ‘Non me sta bene che no', le parole pronunciate dal 15enne Simone nei confronti del leader di CasaPound Daniele Antonini, l'altro corteo ribadisce la propria contrarietà all'arrivo dei nomadi nella struttura del quartiere. Alla manifestazione indetta da Cgil, Anpi, Libera, Arci e Acli hanno scelto di partecipare anche i 5 Stelle della Capitale. Questo l'annuncio pubblicato sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle Roma: "Il gruppo M5s di Roma Capitale aderisce al presidio annunciato dall’Anpi contro l’odio razziale, l’intolleranza e il fascismo, domani alle 10.00 in Piazzale delle Paradisee a Torre Maura. Ci schieriamo con i cittadini di Torre Maura che non ci stanno ad essere definiti razzisti e ad essere rappresentati dall’estremismo di Casapound".

Le due manifestazioni a poche centinaia di metri di distanza

La sindaca Virginia Raggi non ha ancora annunciato la sua presenza alla manifestazione, ma nei giorni scorsi ha usato parole dure per definire il comportamento di CasaPound e di Forza Nuova. L'appuntamento è fissato per le 10 in piazzale delle Paradisee, per protestare contro "il clima di odio e di violenza che sta sempre più prendendo piede, soprattutto nei quartieri problematici e periferici come Torre Maura. Scendiamo in piazza contro il razzismo, le discriminazioni e il degrado, per il lavoro, la legalità e lo sviluppo". Per quanto riguarda la manifestazione di CasaPound, dichiaratamente convocata per protestare contro la presenza di rom, sinti e caminanti nel quartiere, si terrà domani dalle 10 alle 13 in via dei Piovanelli, angolo via Codirossoni.