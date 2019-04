in foto: Il centro di via Codirossoni a Torre Maura

Tutti i rom ospiti del centro di accoglienza di via Codirossoni a Torre Maura sono stati trasferiti in altre strutture. Complessivamente i nomadi erano circa settanta e questa mattina, con la partenza del settimo pulmino, sono state completate le operazioni. Dopo le proteste dei giorni scorsi, oggi non si sono visti residenti o militanti di Forza Nuova e CasaPound. Ieri e l'altroieri sera, al passaggio dei pullmini con a bordo i rom che venivano trasferiti, in molti hanno intonato cori di matrice fascista, hanno preso a calci le vetture, intonato l'inno d'Italia e fatto il saluto romano. Per questa sera Forza Nuova ha indetto una fiaccolata per le vie del quartiere, mentre per domani è in programma una manifestazione organizzata da CasaPound. Un corteo che il Partito democratico ha chiesto al questore di vietare: "Bisogna dire basta a questa strumentalizzazione politica delle nostre periferie. La Questura di Roma vieti il corteo annunciato nel quartiere dai fascisti di CasaPound per sabato mattina, impedisca questo sfruttamento dei territori a sfondo elettorale e assicuri il rispetto dei principi di accoglienza nella Capitale. Non si può più continuare ad assecondare, nel silenzio, questo barbaro sequestro di persona". Così si legge in una nota del Pd capitolina.

Domani in piazza scenderanno anche l'Anpi, la Cgil, Libera, le Acli e l'Unione degli Studenti. "Dopo tante parole esplode un nuovo caso che ci ricorda quanto sia urgente trovare soluzioni contro il degrado, gli spazi fatiscenti e l'assenza di servizi nelle zone periferiche delle città. A Roma come in altre città in Italia, i problemi sono gli stessi. Basta con gli annunci, la riqualificazione e l'integrazione sono un lavoro paziente e quotidiano non uno slogan da usare all'occorrenza. Molte cose non hanno funzionato a Torre Maura dove, nonostante gli annunci roboanti dal Campidoglio sul superamento dei campi rom, si sono verificati gli scontri di questi giorni. Noi continueremo ad esserci in periferia non solo per raccogliere le macerie nella cinica propaganda di amministratori irresponsabili ma contro il razzismo e a sostegno della comunità", si legge in un comunicato firmato Arci.