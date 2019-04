"Trentatré bambini hanno rischiato la vita" ha spiegato la sindaca di Roma Virginia Raggi, riferendosi alla violenta protesta dei residenti nel quartiere di Torre Maura che ieri hanno manifestato contro la decisione del Campidoglio di accogliere le famiglie di etnia rom, che si trovano in emergenza abitativa. Si tratta di circa sessanta persone spostate dal centro di via Toraldo di Torre Angela all’ex Clinica di via Codirissoni. La prima cittadina ha spiegato ai microfoni dei giornalisti di essere intervenuta questa notte "per evitare che la situazione degenerasse – e ha aggiunto – il dovere dell'amministrazione è quello di tutelare l'incolumità delle persone". La sindaca, molto scossa per l'accaduto, ha commentato la tensione delle scorse ore: "C'era un clima d'odio. Non possiamo cedere all'odio razziale, né a chi continua a fomentarlo, parlando alla ‘pancia' della gente. Mi riferisco prevalentemente a CasaPound e Forza Nuova".

Torre Maura, Raggi contro CasaPound

I residenti, infatti, incoraggiati dai militanti di estrema destra, durante la protesta di ieri, hanno gridato pesanti insulti, hanno incendiato una roulotte, cassonetti e costruito delle barricate. Nella la notte un presidio di circa trenta persone è rimasto sul posto, i cittadini si sono dati il cambio tra loro. Virginia Raggi ha confermato e ribadito la notizia dello spostamento: "Li stiamo ricollocando all'interno di altri centri all'interno del territorio cittadino". Intanto la a procura della Repubblica di Roma indaga sull'episodio e ha aperto un fascicolo per odio razziale. "La protesta è sfociata in una periferia purtroppo gravata per tanti anni da varie problematiche e pressioni sociali" ha detto.