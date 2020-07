Torpignattara, mamma e figlio trovati morti all’interno di un appartamento

Macabro rinvenimento all’interno di un’abitazione in via Giuseppe Cei a Torpignattara, dove i carabinieri sono intervenuti per due cadaveri non ancora identificati. Sono in corso i rilievi scientifici dei militari dell’Arma, che stanno ascoltando i residenti e indagano per ricostruire la dinamica dell’accaduto.