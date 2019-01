Ignoti hanno dato fuoco durante le vacanze di Natale a uno degli striscioni che adornano l'ingresso della scuola Carlo Pisacane a Torpignattara, simbolo di accoglienza e integrazione multiculturale, al centro di uno dei quartieri più meticci della capitale, con scritte in arabo, cinese, bengalese, italiano. Un gesto che arriva dopo mesi in cui la scuola, e in particolare quegli striscioni, era tornati nel mirino della propaganda politica. Su Facebook il consigliere Luca Airola (passato da Fdi alla Lega) ad esempio aveva scritto: "Vi pare normale che una scuola statale italiana venga avvolta da scritte in arabo con il benestare dei dirigenti scolastici?". Qualche anno fa, durante la sua campagna elettorale per le europee, il noto esponente della Lega Mario Borghezio era venuto proprio fuori la Pisacane a fare campagna elettorale sul pericolo "islamizzazione" e "invasione", venendo però allontanato a suon di sberleffi dalle mamme della scuola.

Anche oggi la comunità scolastica che anima l'istituto, diventato un modello educativo e di inclusione, non si perde d'animo, e risponde con uno striscione multilingue con un messaggio inequivocabile: "Più semo mejo stamo". In una nota lettera i genitori dell'istituto raccontano la loro esperienza e denunciano il gesto il cui movente è evidentemente da ricercare "nel clima di odio che si respira in maniera sempre più diffusa in questo paese", tanto che alle fine qualcuno da scrivere "dategli fuoco" sui social network è passato ai fatti: