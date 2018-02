in foto: Davide Vincenzotti, scomparso sabato e ritrovato ieri sera a Lariano, Castelli Romani

Si è conclusa per fortuna con un lieto fine la vicenda legata alla scomparsa di Davide Vincenzotti, studente di soli 15 anni, scomparso dalla sua abitazione di Lariano, nella provincia di Roma, sabato mattina: il ragazzo, intorno alle 19 di ieri, è tornato a casa. Ad annunciare il lieto evento, su Facebook, è stata la sorella Chiara, che scrive: "Davide è a casa! Grazie infinite a tutti". Ancora sconosciuti i motivi che hanno spinto il ragazzo ad allontanarsi da casa. La speranza che fosse nei paraggi e stesse bene era arrivata nel pomeriggio di ieri, dopo che una donna aveva segnalato ai carabinieri la presenza di Davide a Genzano.

Il 15enne era uscito di casa sabato mattina per andare a scuola a Velletri, sempre nella provincia romana, ma nell'istituto superiore da lui frequentato Davide non ci era mai arrivato. A lanciare l'allarme, sui social network, era stata sempre la sorella: "Non abbiamo notizie di mio fratello Davide da questa mattina. È uscito per andare a scuola a Velletri, provincia di Roma, ma sappiamo che non è entrato. Ha 15 anni ed è alto 1,70 circa. Ha una tuta nera, scarpe Nike grigie e un cappotto lungo nero con cappuccio e pelliccia, zaino nero Eastpak" scriveva la ragazza, fornendo anche due numeri di cellulare ai quali poter contattare la famiglia.