Una famiglia di Lariano, in provincia di Roma, da oltre 24 ore vive in ansia, così come tutta la comunità: Davide Vincenzotti, studente di soli 15 anni, è scomparso dalla sua abitazione da ieri mattina, sabato 17 febbraio, e da allora non si hanno più sue notizie. Il 15enne è uscito dalla casa in cui vive con i genitori e la sorella per andare a scuola in un istituto superiore di Velletri, sempre nella provincia capitolina, e da allora di lui si perdono le tracce: stando a quanto si apprende, a scuola Davide non ci sarebbe mai arrivato.

A lanciare un appello disperato, attraverso i social network, è la sorella di Davide, che fornisce anche informazioni su come il 15enne era vestito quando è uscito di casa: "Non abbiamo notizie di mio fratello Davide da questa mattina. È uscito per andare a scuola a Velletri, provincia di Roma, ma sappiamo che non è entrato. Ha 15 anni ed è alto 1,70 circa. Ha una tuta nera, scarpe Nike grigie e un cappotto lungo nero con cappuccio e pelliccia, zaino nero Eastpak. Chiunque lo abbia visto o abbia notizie mi contatti a qualsiasi orario qui su Facebook o chiamando ai numeri 3450647592, 3935490564. Grazie" scrive la ragazza sul social network.