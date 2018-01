Controlli a tappeto contro lo spaccio di droga a Tor Bella Monaca e Tor Vergata. I carabinieri della Compagnia di Frascati, come ciclicamente accade, hanno alzato la pressione sulle piazze di spaccio, con decine di perquisizioni tra i caseggiati popolari. In tutto tre gli spacciatori arrestati, due ragazzi di 21 anni e addirittura un minore di soli 16 anni.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato in largo Ferruccio Mengaroni. Sostava in un atteggiamento che i militari hanno ritenuto ‘sospetto', decidendo così di procedere ad un controllo. Nel corso della perquisizione il 16enne è stato trovato in possesso di 43 ‘pezzi' di cocaina pronti per essere venduti al dettaglio. La successiva perquisizione domiciliare ha portato a rinvenire altre 640 dosi di cocaina (per un peso complessivo di oltre sei etti) nell'appartamento del minore, e 370 dosi di eroina nel terrazzino del condominio. Il 16enne è stato tradotto nel Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli

A Tor Vergata invece due giovani di 21 anni sono stati fermati mentre cedevano alcune dosi di marijuana ad un cliente. Oltre allo stupefacente sequestrato in flagrante, le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al ritrovamento di modeste quantità di hashish e marijuana e di 400 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. I due pusher sono stati posti agli arresti domiciliari.