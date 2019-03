in foto: Foto di Enzo Iacopino

Negli ultimi mesi, a Roma, sono sempre di più i topi avvistati per le strade, all'interno dei vagoni della metro, nei cinema e persino nelle macchinette del caffè. Una piccola invasione di Ratatouille – forse però non così simpatici come nel film della Pixar – che sta facendo letteralmente impazzire i romani. Ma come mai i roditori hanno scelto la capitale come città preferita per le loro scorribande? Secondo una lettera inviata al I Municipio dall'assessorato all'Ambiente – e riportata da Il Messaggero – la colpa sarebbe degli alberi abbattuti e non rimossi, dei marciapiedi dissestati e dei rifiuti al di fuori degli appositi contenitori. Insomma, i topi si sarebbero creati tane confortevoli all'interno degli arbusti e continuerebbero a proliferare perché si rifocillano senza problemi "grazie" all'immondizia presente nelle strade. Tutto è nato quando la presidente dem del I Municipio Sabrina Alfonsi ha inviato una segnalazione al Campidoglio denunciando la presenza di roditori nei giardini di piazza Cairoli. E poco dopo è arrivata la risposta.

Topi a Roma, la risposta del Campidoglio

Nella risposta data al I Municipio dal Campidoglio, si legge che la presenza e l'aumento dei roditori sono da "da imputare principalmente alla presenza dei rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, problema che ha interessato tutta la città, associata alla mancata manutenzione del verde stradale. A seguito dei sopralluoghi in alcune aree del I Municipio, si è riscontrata la presenza di tane al di sotto di resti di alberi abbattuti e non rimossi e all'interno di fori sui marciapiedi e dissesti delle pavimentazioni stradali a ridosso dei cigli dei marciapiedi". Il Campidoglio segnala anche che nel 2018 sono stati eseguiti interventi di derattizzazione, ma che a causa dell'immondizia sui marciapiedi e degli alberi mai rimossi, i topi continuano a proliferare. Pertanto il Comune di Roma, per non vanificare gli interventi già effettuati, ha chiesto al I Municipio e al Servizio Giardini di sistemare il manto stradale e rimuovere gli alberi abbattuti. Che però, secondo quanto detto dall'assessore all'Ambiente del I Municipio Anna Vincenzoni a Il Messaggero, sarebbe di competenza del Dipartimento Ambiente.