Un uomo è stato ucciso a coltellate a Villa Adriana, nei pressi di Tivoli. La vittima un cittadino egiziano, trovato senza vita nella giornata di lunedì 29 giugno. I carabinieri hanno fermato il presunto assassino poco lontano dal luogo in cui si è consumato l'omicidio, in via Sardegna.

La persona fermata, connazionale dell'assassinato, aveva con sé ancora il coltello insanguinato. Restano da chiarire le cause dell'omicidio, il movente e la dinamica esatta. I militari e il pm di turno sentiranno l'indiziato per provare a comprendere cosa sia successo. Stando alle prima informazioni, l'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra i due uomini. La vittima sarebbe stata colpita ripetutamente.

